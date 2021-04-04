Украина Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз на 4 апреля

2021-04-04 10:30

 

В воскресенье, 4 апреля, в западных областях Украины прогнозируют мокрый снег, а на остальной территории страны – дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, температура воздуха будет невысокой, максимум +5 +11 градусов.

Ночью возможен небольшой мороз, кроме южных областей. Самые обильные осадки пройдут на юге и востоке Украины.

В Киеве 4 апреля – местами небольшой дождь. Днем максимум ожидается до +10 градусов, а ночью возможно 0-2 градуса мороза.

Диденко добавила, что 7-8 апреля украинцев ждет крайне неблагоприятная погода. Циклон и похолодание обусловят переход сильного дождя в сильный мокрый снег.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украину атаковали очень тяжелые формы COVID-19 - Голубовская

2021-03-22 21:00

Прокуратура Грузии просит Украину выдать им экс-менеджера «Укрзализныци» Эзугбая

2021-03-22 18:15

Украину зальют дожди, весны не видно: синоптик Укргидрометцентра уточнил погоду в марте

2021-03-09 19:20

Байден указал на подлый план России и призвал Европу защищать Украину

2021-02-20 10:30

Еще новости в разделе "Украина"

Тарифы на популярную услугу повысятся, за что и с какого числа украинцам придется переплачивать: "На 10%..."

2021-04-04 14:00

Бесплатная медицина: на что могут расчитывать украинцы в 2021 году

2021-04-04 11:30

Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз на 4 апреля

2021-04-04 10:30

Повышение пенсий в Украине: в Минсоцполити озвучили сроки и суммы, "для этого нужно..."

2021-04-03 15:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тарифы на популярную услугу повысятся, за что и с какого числа украинцам придется переплачивать: "На 10%..." 2021-04-04 14:00
Бесплатная медицина: на что могут расчитывать украинцы в 2021 году 2021-04-04 11:30
Украину засыплет снегом и зальет дождями: прогноз на 4 апреля 2021-04-04 10:30
Повышение пенсий в Украине: в Минсоцполити озвучили сроки и суммы, "для этого нужно..." 2021-04-03 15:00