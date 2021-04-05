Украина Сокращение районов: без работы останутся тысячи чиновников

2021-04-05 21:20

Большинство освободившихся служащих будут трудоустроены в новосозданных райгосадминистрациях.

Сокращение количества районов в Украине приведет к высвобождению 21 тысячи сотрудников, в то время, как штатная численность новосозданных районных государственных администраций составляет 16 лишь тысяч человек. Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 5 апреля.

"По нашим подсчетам, высвободиться должны 21 тысяча сотрудников всех категорий, а штатная численность новосозданных райгосадминистраций составляет 16 тысяч. Что происходит с остальными, и как проходит процесс трудоустройства этих специалистов? В первую очередь, я хочу напомнить, что у нас создано 1 469 территориальных громад, которые сейчас являются тоже очень мощным работодателем и охотно приглашают профессионалов, имеющих опыт работы в райгосадминистрациях", - сказал Чернышов, добавив, что в территориальных громадах предлагают лучшее материальное обеспечение, чем то, которое было раньше у служащих в районах.

Министр подчеркнул, что профессиональные сотрудники РГА будут востребованы как со стороны громад, так и со стороны новых райадминистраций, а "слой бюрократов, которые штаны просиживали в РГА", имеет меньше шансов на трудоустройство.

"Подытоживая скажу, что количество служащих, конечно, будет уменьшаться, и это нормально, но качество и эффективность их работы должна повышаться", - заявил Чернышов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.

Напомним, прошлым летом Кабмин втрое сократил число районов в Украине в рамках админреформы. Однако позже в Раде согласились увеличить число районов до 136 вместо предполагавшихся 129.