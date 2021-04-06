Украина Обострение на Донбассе: число обстрелов резко выросло, у ВСУ есть потери

2021-04-06 09:02

На Донбассе зафиксированы нарушения режима "тишины". Сепаратисты семь раз обстреляли позиции украинских военных, ВСУ открывали ответный огонь, сообщается в утренней сводке штаба ООС.

"Неподалеку населенных пунктов Авдеевка, Лебединское, Водяное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что сепаратисты ведут работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

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КАРТА Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий - уровень опасности желтый 2021-04-06 08:39
С мая цена газа для украинцев будет зафиксирована на год – ассоциация 2021-04-05 22:00