Спорт Сегодня четвертьфинал Лиги чемпионов: Реал Мадрид принимает Ливерпуль

2021-04-06 14:42

"Реал" - "Ливерпуль". В четвертьфинале Лиги чемпионов сойдутся соперники по киевскому финалу 2018 года. 

К поединку обе команды подходят в хорошем настроении и очень неплохой форме. "Реал" выиграл четыре матча кряду, продолжает бороться за титул в Испании. "Ливерпуль" выиграл три матча, особенно порадовав своих болельщиков на выходных, эффектно разгромив в гостях "Арсенал".

История личных встреч

Всего шесть раз играли между собой "Реал" и "Ливерпуль". У каждого по три победы. Последний раз команды пересекались в выше упомянутом финале ЛЧ 2018 года, когда "сливочные" выиграли 3:1.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан:

"Ливерпуль" - команда без изъянов. У него очень мощная атака, но и в целом это крепкий соперник. "Ливерпуль" демонстрирует хороший командный футбол. У нас обоих есть травмированные, но это известная для футбола история. Сила черпается из командной игры".

СОПЕРНИКИ: "Реал" - "Ливерпуль"

СТАТУС: Лига чемпионов, 1/4 финала

ВРЕМЯ: 6 апреля, 22:00

МЕСТО: Мадрид, "Альфредо ди Стефано"

ГДЕ СМОТРЕТЬ: телеканал "Футбол 1".

 

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