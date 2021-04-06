Украина Украинцам раскрыли нюансы перерасчета пенсий работающим

2021-04-06 19:20

Украинцам напомнили условия перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Об этом пишет Пенсионный куръер.

Органы Пенсионного фонда начиная с апреля 2018 ежегодно перечисляют автоматически пенсии работающим пенсионерам без их обращений. Данный порядок установлен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее - Закон 1058) и постановлением правления ПФУ № 10-1 от 18.05.2018 «Об утверждении Порядка перерасчета пенсии без дополнительного обращения лица в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Так, согласно данным нормативно-правовым актам предусматривается, что с 1 апреля органы ПФУ без дополнительного обращения лица, проводят перерасчет пенсии тем пенсионерам, которые по состоянию на 1 марта получили право на его проведение.

То есть, том случае, если человек после назначения или после предыдущего перерасчета пенсии продолжал работать или же приобрел не меньше 24 месяцев страхового стажа, однако после назначения или после предыдущего перерасчета прошло не менее 2 лет, т ос 1 апреля 2021 года ему будет осуществлен автоматический перерасчет пенсии.

При этом обязательным условием для перерасчета является сам факт продолжения работы после назначения (перерасчета пенсии) на приобретение в связи именно с этим страховым стажем.

Украинцам также напомнили, что после 1 января 2004 года страховой стаж исчисляется согласно данным реестра застрахованным лицам Государственного реестра общеобязательного государственного соцстрахования на основании представленных страхователями отчетов и после поступления данных об уплате единого взноса.

«И, несмотря на то, что проведение такого перерасчета без обращений пенсионеров было новацией, в 2018-2020 годах все было перечислено в установленные сроки, ведь отчетность об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предоставлялась ежемесячно», – говорится в сообщении.

Однако в этом году ситуация сложилась немного другая, ведь с 1 января 2021 вступили в силу изменения в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Налогового кодекса Украины, которыми предусматривается представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное соцстрахование и налога на доходы физических лиц ежеквартально (вместо ежемесячно). Отчетность нужно подать в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала.

Таким образом, данные о страховом стаже за определенный квартал будут отражены в реестре не ранее середины следующего квартала. Так, по состоянию на 1 апреля 2021 данных о страховом стаже и заработной плате за январь и февраль 2021 в Реестре не будет. Автоматический перерасчет работающим пенсионерам будет проведено после поступления сведений об уплате единого взноса за этот период.

При этом подчеркивается, что дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам остается неизменной - она установленная 1 апреля 2021.