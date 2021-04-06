Мир Доводят до белого каления: три самых невыносимых женщины-Зодиака

2021-04-06 18:40

Астрологи назвали трех обладательниц самых сложных характеров среди всех знаков Зодиака.

Лев

Самый невыносимый характер - у Львиц. Они всегда в центре внимания и окружены всеобщим восхищением, из-за чего часто бывают надменными и требовательными. Они единоличницы — это касается и их возлюбленных, и друзей, и окружения в целом.

Скорпион

Это очаровательные, красивые и страстные женщины. Однако если вы их чем-то обидели, то воспользовавшись своим умом и острой интуицией они будут бить прямо в самые больные места. Представительницы знака отличаются сложным внутренним миром и считают, что окружающие глупее их.

Рак

Эти женщины заботливые и домашние, они окружают близких заботой. Но, с другой стороны, способны довести мужчин до безумия своими подозрениями или знаками внимания, так как зациклены на объекте своей любви. Если их игнорировать - строят планы мести.