Коронавирус В Киеве начали массово увольняться водители маршруток

2021-04-06 19:40

 

В Киеве наблюдается массовое увольнение водителей маршрутного транспорта по причине постоянных конфликтных ситуаций с пассажирами.

Об этом пишет Укринформ.

«Частные перевозчики ежедневно несут огромные убытки, начинают массово увольняться водители и технический персонал. Просим принять безотлагательные меры, которые помогут избежать банкротства перевозчиков, а также позволят не допустить полной остановки перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси города Киев», - говорится в письме Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, направленном в департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Конфликты начали возникать после введения в столице строгих карантинных ограничений 5 апреля, во время которых пользоваться общественным транспортом могут только те пассажиры, у которых есть спецпропуск. Не имеющие данного документа начитают конфликтовать с водителями маршруток.

«Водители, в свою очередь, отказываются работать в таких условиях и увольняются», - рассказал глава Ассоциации Игорь Моисеенко.

Он также добавил, что поставщики горючего и запчастей начали продавать продукцию исключительно по предоплате, считая, что перевозчики вскоре станут временно неплатежеспособными.

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