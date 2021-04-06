Украина Украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»

2021-04-06 20:40

Украинцам сообщили, как будет происходить повышение пенсий в 2021 году

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Шмыгаль отметил, что индексация пенсий за март полностью завершена - выплатили 43 млрд гривен, что на 20% больше, чем за март 2020. Средний размер повышения составил чуть более 300 гривен, индексация касалась 8 млн украинских пенсионеров.

Кроме того, с 1 апреля начата индексация для работающих пенсионеров - она коснется 400-600 тысяч человек. Увеличение пенсии определяется для каждого индивидуально в зависимости от страхового стажа и от заработной платы (дохода).

Также с 1 июля увеличат надбавки за сверхурочный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

А с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

Очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям стартует с 1 декабря.