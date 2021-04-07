Украина Сепаратисты Донбасса пустили в ход запрещенное оружие, в рядах ВСУ снова есть потери

2021-04-07 09:02

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. У ВСУ потери, сообщает в утренней сводке штаб ООС.

"Недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Песков и Опытного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, а также из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также указывается, что у Авдеевки, Новоселовки, Каменки и Гнутово сепаратисты обстреляли украинских воинов из стрелкового оружия, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Возле поселка Новгородское велся огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Золотого-4 и Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новотошковское враг применял стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме этого, один военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - добавили в штабе.