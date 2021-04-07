Коронавирус Карантин в Украине: Степанов уверяет, что комендантский час вводить не будут

2021-04-07 11:22

Комендантский час или чрезвычайное положение в Украине из-за пандемии коронавируса вводить не намерены.

 Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает правительственный телеграм-канал "Коронавірус-інфо".

При этом чиновник подчеркнул, что украинцы должны соблюдать карантинные меры, а соответствующие органы должны продолжать контроль за их соблюдением.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", – сказал глава Минздрава.

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