Карантин в Украине: Степанов уверяет, что комендантский час вводить не будут

Комендантский час или чрезвычайное положение в Украине из-за пандемии коронавируса вводить не намерены.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает правительственный телеграм-канал "Коронавірус-інфо".
При этом чиновник подчеркнул, что украинцы должны соблюдать карантинные меры, а соответствующие органы должны продолжать контроль за их соблюдением.
"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", – сказал глава Минздрава.