Спорт 1/4 финала Лиги чемпионов: Бавария на своем поле принимает жаждущий реванша ПСЖ

2021-04-07 14:21

Сегодня в Мюнхене в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" принимает парижский ПСЖ. В прошлом финале Лиги чемпионов немцы уверенно переиграли французов. Сегодня ПСЖ явно настроен на реванш.

"Бавария" и ПСЖ встречались 10 раз, пока у клубов паритет по победам. Интересно, что лишь раз одной из команд удавалось выиграть на выезде. В 1994 году парижане сумели минимально победить в Мюнхене.

Главной потерей хозяев перед сегодняшним поединком является травма Роберта Левандовски, который выпал на месяц после поездки в сборную Польши. Сразу после потери немцы играли с "Лейпцигом", и хоть выиграть удалось, игра в атаке выглядела слабо. У Ханса Флика есть варианты, кем заменить поляка, но на днях Гнабри сдал положительный тест на ковид. В Бундеслиге "Баварию" спас Горецка, который, скорее всего, и сыграет на острие.

У парижан проблем с составом куда больше. В этом сезоне у ПСЖ редко удается собрать оптимальный состав, с чем Почеттино постоянно приходится бороться. Из-за травм не сыграют Марко Вератти, Леван Кюрзава и Мауро Икардии. Коронавирус из сборной привез Алессандро Флоренци, а Леандро Паредес не сыграет из-за дисквалификации. Зато вернулся Неймар, который умудрился получить удаление в игре с "Лиллем".

"В матчах плей-офф нельзя ни одну команду списывать со счетов. Мы сыграем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои силы. ПСЖ приехал в Мюнхен за победой. "Бавария" – команда, которая очень хорошо организована. Они действуют с высокой линией обороны, а футболисты атаки способны выиграть матч своим индивидуальным мастерством. Нам нужно найти правильный баланс, не перегореть и сыграть осторожно, не теряя мяч в опасных зонах", - заявил главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино:

СОПЕРНИКИ: "Бавария" - ПСЖ

КОГДА: 7 апреля, 22:00

ГДЕ: Мюнхен, "Альянц Арена"

СТАТУС: Лига чемпионов, 1/4 финала

ГДЕ СМОТРЕТЬ: Транслировать поединок будет канал "Футбол 2".