Политика НАТО предостерегло Москву от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе

2021-04-07 15:04

Ввиду передвижения российских войск недалеко от границы с Украиной и участившихся нарушений соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Донбассе, НАТО предостерегло Москву от дальнейшей эскалации ситуации. Об этом заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску немецкому изданию Die Welt.

"НАТО продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией", - подчеркнула представитель Североатлантического блока.

Она также добавила, что дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности, предусмотренные соглашением о прекращении огня от 27 июля 2020 года, достигнутым при посредничестве ОБСЕ.

Представитель НАТО также сообщила, что 30 послов стран-членов альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море.

Напомним, ранее послы стран НАТО выразили обеспокоенность наращиванием российской военной мощи у границ Украины и нарушением Россией июльского соглашения о прекращении огня, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата.

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