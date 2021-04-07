Украина Поставщиков обязали до 25 апреля обнародовать цену газа, которая будет действовать год

2021-04-07 14:00

Сегодня Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услу утвердила введение годовой цены на газ для населения.

Система единого тарифа заработает с 1 мая. Все поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на газ, которая будет действовать в течение года.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.

Напомним на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ. Каким будет годовой тариф пока неизвестно. По данным СМИ, он ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.

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