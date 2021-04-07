Украина ФОПы смогут зарегистрироваться на получение 8 тысяч гривен помощи на следующей неделе

2021-04-07 18:40

 

Физические-лица предприятия (ФОПы), которые пострадали от ограничений "красной" зоны карантина, смогут зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен уже на следующей неделе. Сделать это можно будет через приложение или портал "Дія".

Об этом в ходе заседания Кабинета министров в среду, 7 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дія. Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет уже на следующей неделе", - сказал глава правительства.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1358-ІХ о предоставлении помощи застрахованным лицам в период действия ограничений "красной" зоны, введенных из-за коронавируса. Документ Верховная Рада приняла 30 марта.

Прошлая волна выплат предпринимателям пришлась на конец 2020 года, перед введением локдауна.

На данный момент на "красном" уровне карантинных ограничений находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская. Вскоре этот список может пополнить и Харьковская область.

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