Украина В зоне ООС на Донбассе ситуация накаляется, в рядах ВСУ снова есть потери

2021-04-08 10:03

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за сутки было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Один украинский военнослужащий получил ранения, еще один защитник погиб.

"Неподалеку поселков Пески и Опытное российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие" – сообщает штаб ООС в Facebook .

В результате обстрелов один военнослужащий из состава ООС получил осколочное ранение.

По состоянию на утро 8 апреля со стороны сепаратистов было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, из которых четыре по позициям украинских защитников и один обстрел гражданской инфраструктуры у Водяного.

"Недалеко от Песков и Водяного враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - добавили в штабе.