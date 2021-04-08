Во сколько реально обошлась очистка и ремонт фасада здания Офиса президента

Стоимость очистки и ремонта фасада здания Офиса президента после акции протеста составляет 1 млн 571 тыс 610 гривен. Об этом со ссылкой на Госуправление делами сообщает Радио Свобода.
"По результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием Спектр установлено, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен", - сказано в сообщении.
В эту сумму входят такие расходы:
Напомним, десяти наиболее активным участникам акции у ОП грозят годы тюрьмы. Рада поручила МВД, СБУ и ГБР расследовать беспорядки на Банковой и определить степень вины участников.