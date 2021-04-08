Коронавирус Обнародованы данные по зараженным COVID-19 и смертельным случаям в Киеве

2021-04-08 14:23

В столице за сутки зафиксировано новых 1 886 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Болезнь забрала жизни 48 жителей столицы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, вирусом инфицировались 1 094 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 744 мужчин от 18 до 88 лет, 25 девочек от одного года до 17 лет и 23 мальчика от семи месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (323), Дарницком (318) и Голосеевском (253). Госпитализировано 189 больных.

Болезнь победили 717 человек, всего вылечилось 109 499. С начала пандемии заразилось 172 403 киевлянина, зарегистрировано 3 749 летальных исходов.