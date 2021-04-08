Украина Денисова потребовала оперативной реакции полиции на избиение девочки-подростка в Донецкой области

2021-04-08 13:24

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к начальнику ГУ Нацполиции в Донецкой области с просьбой взять на особый контроль вопрос досудебного расследования по фактам избиения девочки-подростка в Донецкой области. Об этом сообщается на странице Офиса Уполномоченного в Facebook.

Также Уполномоченный обратилась в орган опеки и попечительства по месту жительства детей о взятии семей детей под социальное сопровождение, а также обеспечение необходимой медицинской и психологической помощью ребенка-жертвы.

"Следует быстро реагировать на случаи буллинга, должным образом и эффективно расследовать каждый такой случай. К сожалению, в современных условиях пандемия COVID-19 лишь усугубила проблемы насилия", - отметила Денисова.

В Офисе Уполномоченного добавили, что, согласно данным ЮНИСЕФ, в Украине 67% детей от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга, 24% детей становились жертвами буллинга, 48% детей никому не рассказывали о таких случаях, 44% школьников были наблюдателями подобных сцен, но игнорировали их, поскольку опасались за себя.

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Пытавшемуся сжечь квартиру с четырьмя детьми экс-депутату Киевсовета объявили подозрение 2021-04-08 12:01