Украина Ситуация на Донбассе обострилась: число обстрелов быстро растет, у ВСУ снова есть потери

2021-04-09 10:22

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня - 11 обстрелов по позициям ВСУ, два обстрела гражданской инфраструктуры, сообщает штаб ООС.

"Неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении штаба.

Также сепаратисты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи Луганского.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - добавили в штабе ООС.

На обстрелы наши защитники открывали огонь.

Также ВСУ зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи Широкино, а в направлении поселка Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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