Минздрав назвал области, которые в ближайшее время выйдут из "красной" зоны карантина

Ивано-Франковская, Закарпатская область, Черновицкая область в ближайшее время выйдут из "красной" зоны по уровню эпидемической опасности. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть".
"Самая тяжелая ситуация именно в Киеве, в Хмельницкой области, Николаевской. В то же время Ивано-Франковская, Закарпатская область, Черновицкая область будут выходить "красной" зоны, - сказал Степанов.
Министр добавил, что Ивано-Франковская область 9 апреля, будет выведена в "желтую" зону. По Закарпатской - решение пока не принято, все зависит от уровня заражения.
Напомним, в Херсонской области, Тернополе и Чернигове ранее усилили карантин.