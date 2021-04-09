Коронавирус Минздрав назвал области, которые в ближайшее время выйдут из "красной" зоны карантина

2021-04-09 10:03

Ивано-Франковская, Закарпатская область, Черновицкая область в ближайшее время выйдут из "красной" зоны по уровню эпидемической опасности. Об этом  сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Самая тяжелая ситуация именно в Киеве, в Хмельницкой области, Николаевской. В то же время Ивано-Франковская, Закарпатская область, Черновицкая область будут выходить "красной" зоны, - сказал Степанов.

Министр добавил, что Ивано-Франковская область 9 апреля, будет выведена в "желтую" зону. По Закарпатской - решение пока не принято, все зависит от уровня заражения.

Напомним, в Херсонской области, Тернополе и Чернигове ранее усилили карантин.

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