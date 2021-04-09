Украина В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч - как подать заявку на получение

2021-04-09 14:07

В Украине начал действовать закон о выплате "карантинных" 8 тыс. грн для ФЛП. Соответствующий документ Верховная Рада приняла 30 марта. Получить соответствующие выплаты могут застрахованные лица - плательщики единого взноса.

Документ предусматривает выплаты из госбюджета и из местных бюджетов застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Предусматривается помощь в размере 8 000 грн, а из средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дия". Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе.

subscriber subscriber

Еще по теме

Какие карантинные ограничения введены в Киевской области

2021-04-03 14:30

Срок обязательной установки счетчиков газа продлен - кому и как компенсируют затраты

2021-03-29 14:23

Украинцам возобновят карантинные выплаты

2021-03-22 19:40

фото Предприниматели Киева вышли на Майдан: протестуют против введения локдауна

2021-03-22 12:04

Еще новости в разделе "Украина"

Что можно и категорически нельзя класть в пасхальную корзинку

2021-04-09 15:25

Обострение на Донбассе есть, но армия готова быстро на него отреагировать, - Хомчак

2021-04-09 14:42

В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч - как подать заявку на получение

2021-04-09 14:07

Наблюдатели ОБСЕ изучили место гибели пятилетнего ребенка на Донбассе

2021-04-09 13:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Что можно и категорически нельзя класть в пасхальную корзинку 2021-04-09 15:25
Обострение на Донбассе есть, но армия готова быстро на него отреагировать, - Хомчак 2021-04-09 14:42
В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч - как подать заявку на получение 2021-04-09 14:07
Наблюдатели ОБСЕ изучили место гибели пятилетнего ребенка на Донбассе 2021-04-09 13:43