Украина В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч - как подать заявку на получение

2021-04-09 14:07

В Украине начал действовать закон о выплате "карантинных" 8 тыс. грн для ФЛП. Соответствующий документ Верховная Рада приняла 30 марта. Получить соответствующие выплаты могут застрахованные лица - плательщики единого взноса.

Документ предусматривает выплаты из госбюджета и из местных бюджетов застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Предусматривается помощь в размере 8 000 грн, а из средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении "Дия". Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе.