Украина Обострение на Донбассе есть, но армия готова быстро на него отреагировать, - Хомчак

2021-04-09 14:42

Украинская армия готова быстро отреагировать на обострение военной ситуации как на востоке Украины, так и вдоль всей границы с Россией. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в прямом эфире Право на власть.

"Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированных территориях, Донецкой и Луганской областях, так и вдоль всей российско-украинского границы. У нас спланированы все соответствующие меры для быстрого реагирования на провокаций", - заявил Хомчак.

По его словам, ситуация контролируется, несмотря на то, что в последнее время наблюдается обострение.

"С нового года наблюдаются периоды обострения на фронте на востоке Украины, характеризующиеся увеличением количества обстрелов снайперами Российской Федерации, провокаций, и, к сожалению, потерь среди украинских военных. Кроме этого, мы видим наращивание войск РФ вблизи государственной границы Украины. Однако это не значит, что вокруг нашей страны "замыкается кольцо", - подчеркнул Хомчак.