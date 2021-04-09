Украина Оплатили, но не получили: Степанов обвинил в срыве вакцинации производителя препарата

2021-04-09 17:29

Украина могла бы делать до 13 млн прививок от коронавируса в месяц, если бы получила все запланированные вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

"Возможности медицинской системы – спокойно вакцинировать до 6 млн граждан в месяц. У нас задействовано 3,5 тыс. кабинетов прививок из 11,5, то есть треть. Если мы задействуем полностью все кабинеты, то возможности будут до 12-13 млн прививок в месяц. Чтобы делать такое количество прививок, основной вопрос - это наличие вакцины", - сказал Степанов.

Он рассказал, что страна заключила контракты на поставку 24 млн доз, из них за 14 млн выплачены средства. Однако ряд контрактов сорвался, в итоге Украина не получила индийскую вакцину AstraZeneca/CoviShield, хотя уплатила все средства по контракту.

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