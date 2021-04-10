Когда отмечают Пасху, Вербное воскресенье и Чистый четверг в этом году

2021-04-10 14:30

В 2021 году Христово воскресение не будет ранним. Пасху православные отмечают в мае. Читайте календарь главных предпасхальных праздников.

10 апреля - Вселенская родительская суббота. В этот день в церквях поминают усопших и служат панихиды. Верующие посещают могилы родственников, наводят порядок после зимы, оставляют на них цветы.

24 апреля - Лазарева суббота. В этот день церковь вспоминает чудо воскресения праведного Лазаря Христом. Для постящихся в этот день было небольшое послабление - можно было есть рыбу или икру.

25 апреля - Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи церковь вспоминает последние дни Христа. Второе название этой даты - Вход Господень в Иерусалим. В этот день Христос торжественно въехал в Иерусалим. После того, как прошел слух о том, что он воскресил Лазаря, его встречали, как царя, устилая путь пальмовыми листьями.

В холодных краях пальму заменили вербой. В народной традиции в этот день домой приносят, освященные в церкви веточки вербы. Ними похлопывают других и приговаривают: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

29 - апреля Чистый четверг. В этот день существует популярный народный обычай умываться рано утром на рассвете. Это сулит красоту и здоровье. Также перед Светлым Христовым воскресеньем в этот день проводили генеральную уборку в доме.

30 апреля - Страстная пятница. В этот день церковь вспоминает последний день земной жизни Христа, когда его распяли на Голгофе. Это самый строгий день Великого поста. Целый день едят только хлеб и пьют воду. В народе считалось, что в этот день нужно отказаться от работ в поле и саду, хлеб в этот день не резали, а ломали, нельзя было шить и рукодельничать.

2 мая - Пасха. На Светлое Христово воскресенье церковные службы начинаются с вечера субботы. Во время них по традиции освящают куличи, паски, крашеные яйца и другие традиционные для пасхального стола блюда. После посещения церкви постящиеся разговлялись праздничной едой.

В этот день друг друга приветствовали словами "Христов воскрес!" Отвечать полагалось "Воистину воскрес!" Так подтверждают победу жизни над смертью.