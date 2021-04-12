Политика "Это неприемлемо": в ЕС резко обратились к России из-за стягивания войск

2021-04-12 16:40

ЕС поддерживает Украину и призывает РФ воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации на фоне стягивания войск к украинской границе.

Об этом заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано заявил, что Европейский Союз внимательно следит за развитием событий на Донбассе и серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с движением российских войск у границы Украины и в незаконно аннексированном Крыму.

"ЕС несколько раз призывал к деэскалации. Мы отметили, что полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем к политическому и мирному урегулированию конфликта на Востоке Украины. Мы приветствуем в этом контексте усилия и важные шаги Украины и президента Зеленского", - говорит председатель ЕС.

Он добавил, что Евросоюз призывает РФ воздержаться от увеличения напряжения между странами.

"Мы надеемся, что не будет эскалации, а не будет конфликта - это было бы действительно неприемлемо, и все контакты, которые сейчас осуществляются, а также дипломатические усилия, направлены на предотвращение этого", - сказал Стано.

Он также напомнил, что конфликт между Украиной и Россией станет темой обсуждения во время встречи министров иностранных дел ЕС в следующий понедельник.