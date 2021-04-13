Украина В Нафтогазе объяснили, почему приходят две платежки за газ

2021-04-13 21:40

Открытый рынок газа в Украине работает уже больше шести месяцев, но многие потребители до сих пор не понимают, почему они получают несколько платежных квитанций вместо одной.

Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на Facebook-аккаунт "Групи Нафтогаз".

Свободный рынок газа в Украине предоставляет каждому потребителю возможность самостоятельно выбирать компанию, с которой будут заключены официальные отношения. Поскольку теперь украинцы получили право менять поставщика, газовые компании конкурируют между собой за клиента. Это означает, что потребитель может выбирать поставщика с лучшим для себя предложением. Это касается цены, сервиса и услуг, предоставляемых компанией, которой потребитель платит газ.

Однако для того, чтобы каждая газовая компания не тянула свою трубу для доставки газа в дом потребителя, существует естественная монополия. Речь идет про так называемые облгазы. Они следят за состоянием труб, проложенных к домам, и отвечают за качество газа.

"Именно им мы и платим за распределение топлива. Они не управляют ценами на собственные услуги — их определяет государство в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)", — гласит сообщение "Групи Нафтогаз".

Таким образом потребитель получает две платежки: от облгаза, которому платит за доставку голубого топлива и обслуживания сетей, и от газовой компании, которую выбрал самостоятельно с учетом цены и услуг.