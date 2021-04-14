Украина В Харькове мужчина за год пандемии четыре раза переболел COVID-19

2021-04-14 13:43

Один из жителей Харькова перенес коронавирус COVID-19 четыре раза. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев, передает "Вартові Еспресо".

Как пояснил медик, неоднократное заражение этого пациента коронавирусом поясняется его проблемами со здоровьем.

"Один пациент переболел четыре раза. Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали", – рассказал заведующий отделением.

Накануне в Украине выявили 14 553 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 5063 человек, летальных случаев – 467, выздоровели – 12 384 человека.

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