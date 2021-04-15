15 апреля Верховная Рада проведет внеочередное заседание - какие законопроекты рассмотрят депутаты
2021-04-15 08:39
15 апреля Верховная Рада Украины планирует провести внеочередное заседание. Повестку дня этого заседания опубликовал народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram.
В плане работы парламента указаны 15 законопроектов:
- о внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование достоверной информации и не представление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- о конституционной процедуре;
- о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
- о внесении изменений в закон Украины "Об индустриальных парках, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках";
- о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины";
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма противодействия рейдерству;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи;
- о внесении дополнений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост;
- о внесении изменений в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины";
- о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком;
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства;
- о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.