Политика 15 апреля Верховная Рада проведет внеочередное заседание - какие законопроекты рассмотрят депутаты

2021-04-15 08:39

15 апреля Верховная Рада Украины планирует провести внеочередное заседание. Повестку дня этого заседания опубликовал народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram.

В плане работы парламента указаны 15 законопроектов:

  1. о внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование достоверной информации и не представление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  2. о конституционной процедуре;
  3. о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений;
  4. о внесении изменений в закон Украины "Об индустриальных парках, направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках";
  5. о внесении изменений в приложения № 3 и № 4 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно обеспечения деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины";
  6. о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизма противодействия рейдерству;
  7. о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления льгот отдельным категориям граждан Украины, которые обращаются за совершением консульских действий;
  8. о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи;
  9. о внесении дополнений в закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования);
  10. о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост;
  11. о внесении изменений в статью 11 закона Украины "О государственных наградах Украины";
  12. о стимулировании развития цифровой экономики в Украине;
  13. о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком;
  14. о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых являются транспортные средства;
  15. о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины.
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