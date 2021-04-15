Политика 15 апреля Верховная Рада проведет внеочередное заседание - какие законопроекты рассмотрят депутаты

2021-04-15 08:39

15 апреля Верховная Рада Украины планирует провести внеочередное заседание. Повестку дня этого заседания опубликовал народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram.

В плане работы парламента указаны 15 законопроектов: