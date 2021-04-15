Украина Укрзализныця вышла из кризиса, в руководстве компании заговорили о росте доходов

2021-04-15 15:04

Укрзализныця с 15 апреля возобновила пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. 

И.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик рассказал, что работу компании постепенно удается стабилизировать.

"В частности, улучшен ряд показателей грузовой работы, благодаря чему в апреле мы наблюдаем рост нагрузки, а вместе с тем – финансовых поступлений.

Это дало нам возможность, как и обещали, возобновить все социальные выплаты, которые были приостановлены в связи с кризисом, вызванным COVID-19, и вернуть полную рабочую неделю для всех железнодорожников", – рассказал Юрик.

По его словам, с апреля увеличен размер суточных для работников компании с 200 гривен до 250 гривен.

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