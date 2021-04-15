Украина Дожди и мокрый снег: какие области Украины накроет мерзкой погодой

2021-04-15 16:20

 

Погода в Украине в пятницу, 16 апреля, ожидается неприятная и прохладная. Часть областей накроет дождями, а местами – с мокрым снегом.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook и Украинский гидрометцентр.

"16 апреля холодная погода и мокрый снег снова ожидаются на Западе Украины. И эти недружеские атмосферные шаги могут достигнуть Винницкой, Житомирской областей и даже западных районов Черкасской области. На остальной территории Украины снега не будут, но будут дожди – циклон постарается", - предупредила Диденко.

В большинстве областей Украины синоптики прогнозирует днем от +9 до +13 градусов, в западной части будет холоднее, от +2 до +9 градусов.

"Киевляне! Зонтики завтра можно брать, температура воздуха около +10 градусов. Шорты и джинсы с дырками на коленях пока еще подождут", - отметила синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, дожди будут идти во всех областях страны. На севере, востоке, юге и в центральных областях ожидается усиление ветра. Теплее всего будет на востоке – до +14 +16 градусов. На юге и в центре от +9 до +12 градусов. На западе холодно, +5 +8 градусов в дневные часы.

В Киеве дождь будет идти ночью, а также днем. Ветер западный, со штормовыми порывами. Ночью +5 +7 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

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В Карпатах объявлен повышенный уровень опасности - туман, температура упала до – 3°C 2021-04-15 13:24