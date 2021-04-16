Украина Что сейчас на самом деле происходит в зоне ООС на Донбассе

2021-04-16 12:05

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали семь нарушений со стороны сепаратистов.

Как сообщает штаб ООС в 16 апреля, пригороде Майорска сепаратисты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Новозвановки противник совершил обстрел в сторону позиций ВСУ из гранатометов различных систем, а у Зайцево и Песков - из стрелкового оружия.

В районе Майорска зафиксировали пролет враждебных беспилотников с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. По состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее в ОБСЕ заявили о пике нарушений на Донбассе. Число нарушений за последние две недели достигло самого высокого уровня в этом году, отметили в организации.