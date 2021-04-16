Украина Однополые отношения в Украине больше не считаются формой рискованного поведения, - Кравчук

2021-04-16 20:34

В украинском законодательстве о донорстве однополые отношения больше не считаются формой рискованного поведения и критерием для отстранения от сдачи крови. Об этом в четверг сообщили в Центре прав человека ZMINA со ссылкой на эксперта правозащитного ЛГБТ-центра Андрея Кравчука.

Так, из Порядка медицинского обследования доноров крови и компонентов крови, составленного МОЗ, убрали словосочетание "гомосексуальные отношения" как критерий для отстранения от донорства.

В то же время в документ введена формулировка "лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь".

По данным ZMINA, власти планировали устранить запрет для представителей ЛГБТ-сообщества быть донорами крови до 2020 года.

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