Стало известно, какие выплаты получают украинские пенсионеры
Подробную статистику предоставили в ПФУ.
Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года, средняя пенсия по Украине составляет 3,7 тысячи гривен.
Больше всего получают киевляне – 5,1 тыс. грн. В Тернопольской области – всего 2,8 тыс. грн.
Военная пенсия – 5,6 тыс. грн. Выплаты по инвалидности составляют 2,8 тыс. грн. А вот наибольшей пенсией могут похвастаться судьи - 77,3 тысячи гривен.
Ранее мы сообщали, что с получением пенсий на дому покончено. Украинцев ждет нововведение уже этой осенью.
Так, с 1 сентября почти все пенсии будут выплачиваться на банковские карточки. К этому времени каждый гражданин Украины может выбрать тот банк, который нравится ему больше всего.