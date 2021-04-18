Украина Пенсии в Украине резко возросли: в ПФУ сообщили важные подробности, "более 70 тысяч гривен..."

2021-04-18 10:30

 

Стало известно, какие выплаты получают украинские пенсионеры

Подробную статистику предоставили в ПФУ.

Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года, средняя пенсия по Украине составляет 3,7 тысячи гривен.

Больше всего получают киевляне – 5,1 тыс. грн. В Тернопольской области – всего 2,8 тыс. грн.

Военная пенсия – 5,6 тыс. грн. Выплаты по инвалидности составляют 2,8 тыс. грн. А вот наибольшей пенсией могут похвастаться судьи - 77,3 тысячи гривен.

 В ПФУ уточнили, что более 70 тысяч гривен получают 3556 бывших судей.
 

Ранее мы сообщали, что с получением пенсий на дому покончено. Украинцев ждет нововведение уже этой осенью.

Так, с 1 сентября почти все пенсии будут выплачиваться на банковские карточки. К этому времени каждый гражданин Украины может выбрать тот банк, который нравится ему больше всего.

 В Минсоцполитики уточнили, что лица с инвалидностью І группы, лица, нуждающиеся в спецуходе после заключения медкомиссии, лица, старше 80 лет и получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсию продолжат получать пенсии на дому.
subscriber subscriber

Еще по теме

Цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "Нас будут тупо доить"

2021-04-17 14:30

И 30 тысяч танкистов не помогут: Путин попал с Украиной в собственный капкан

2021-04-17 12:30

Правительство резко усложнило украинцам получение субсидий на коммуналку. Новые условия

2021-04-15 19:00

"Это может плохо кончиться": Лавров резко обратился к Турции из-за поддержки Украины

2021-04-12 19:20

Еще новости в разделе "Украина"

Выходные на Троицу в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать украинцы

2021-04-18 15:00

Укрзализныця увеличила число поездов на Пасху и майские праздники: список

2021-04-18 14:30

В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию

2021-04-18 14:00

Украинцам сказали, когда появятся цены на газ в мае

2021-04-18 12:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Выходные на Троицу в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать украинцы 2021-04-18 15:00
Укрзализныця увеличила число поездов на Пасху и майские праздники: список 2021-04-18 14:30
В Украине могут взлететь тарифы на электроэнергию 2021-04-18 14:00
Украинцам сказали, когда появятся цены на газ в мае 2021-04-18 12:30