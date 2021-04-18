Украина Выходные на Троицу в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать украинцы

2021-04-18 15:00

 

День Святой Троицы в 2021 году у православных христиан выпадает на воскресенье, 20 июня. В Украине он является государственным праздником, в связи с которым предусмотрен дополнительный выходной день.

Так, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, понедельник, 21 июня, будет нерабочим. Следовательно, на Троицу украинцы будут отдыхать три дня подряд: 19, 20 и 21 июня.

Троица – один из главных христианских праздников, дата которого зависит от даты Пасхи. В частности, ее празднуют на 50-й день после Светлого Воскресения Христова. Поэтому праздник также известен как Пятидесятница.

Согласно Священному Писанию, именно в этот день Святой Дух сошел в виде огненных языков на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу.

На Троицу в церквях освящают травы и веточки деревьев, которые верующие в качестве оберега хранят целый год.

Как известно, в июне отмечается еще один государственный праздник – День Конституции Украины. Его дата – 28 июня – не меняется из года в год. В 2021-м праздник выпадает на понедельник, который будет официальным выходным днем.

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