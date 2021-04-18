Украина Украинцам сказали, когда появятся цены на газ в мае

2021-04-18 12:30

Украинцам рассказали, когда будет известна полная раскладка по ценам на газ в мае от поставщиков.

Об этом сообщает 104.UA на своей странице в Фейсбук.

Следует отметить, что в Украине с 1 мая 2021 года вступит в действие годовой тарифный план на газ, исходя из которого все поставщики газа обязаны предлагать цену, которая будет действовать в течение года – до 30 апреля 2022 года.

В связи с этим многих украинцев волнует вопрос, какую же цену выставят поставщики газа и когда она будет известна. Так, в 104.UA ответили, что цена на газ в мае от поставщиков будет известна в конце апреля.

Отметим, что цена на протяжении года повышаться не будет – все годовые контракты, заключенные до 1 мая 2021 года, остаются в силе до окончания срока их действия. После чего их переведут на новую цену.

Если же поставщик газа обанкротился или же остался без лицензии, то потребителя подключат к поставщику последней надежды (ППН). На данный момент это газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины». Однако данная опция действует шестьдесят дней.