Мир 14 мая в Греции официально открывается туристический сезон - почти все ограничения отменят

2021-05-04 12:23

Греция отменила обязательный семидневный карантин для туристов из государств-членов Европейского союза, Шенгенского соглашения, а также из Соединенного Королевства, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля. 

Уже сейчас разрешен въезд в Грецию без карантина при наличии отрицательного результата теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

В то же время, что перемещение туристов по территории страны все же будет ограничено: в-частности они не смогут передвигаться между регионами и пользоваться заведениями общепита.

Напомним, в Греции с 7 ноября прошлого года действует всеобщий карантин. В стране уже более пяти месяцев не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные и танцевальные клубы, а также другие подобные объекты. Предприятиям общественного питания разрешено только продавать еду навынос или доставлять на дом. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице. В стране действует комендантский час в вечернее и ночное время.

Как сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, с 14 мая в Греции официально открывается туристический сезон и будут отменены большинство ограничений.

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