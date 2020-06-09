Коронавирус Туристический сезон в Греции под угрозой, в стране новая вспышка коронавируса

2020-06-09 14:10 120

В Греции возобновился рост количества зараженных коронавирусом COVID-19 – с четверга по понедельник обнаружили 97 новых случаев. Рост числа больных привел к тому, что власти Греции снова начали ежедневно сообщать о количестве заражений. Это прекратили делать, когда их количество опустилось менее пяти в сутки.

"Греческие медики заявили, что с четверга в стране были выявлены 97 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 52 – за последние сутки. Это самый большой суточный скачок заболеваемости в Греции с 23 апреля", – сообщает Ekathimerini.

Указано, что 30 из этих 97 случаев касаются лиц, прибывших из-за рубежа. С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Греции составляет 3049. А количество смертей достигло 182.

Напомним, с 1 июня в Греции в очередной раз ослабили карантин. Возобновили работу гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, брачные агентства, поля для гольфа и массажные салоны. С 15 июня Греция планирует возобновить туристический сезон. Она готова принимать граждан 29 других стран, где эпидемиологическая ситуация является положительной.

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