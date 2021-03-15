Мир С 1 мая Болгария открывает туристический сезон, но будут введены специальные правила

2021-03-15 08:39

Болгария с 1 мая открывает новый туристический сезон, для отдыхающих будут введены специальные правила проживания и питания.

Как сообщила министр туризма страны Марьяна Николова, объекты туристической отрасли могут начинать подготовку к майским праздникам, а все противоэпидемические меры будут объявлены в ближайшее время Минздравом.

Кроме того, власти разработают условия для въезда иностранных граждан и сообщат о них заранее, отметила Николова.

Министр подчеркнула, что желающим посетить Болгарию будут обеспечены "зеленые коридоры" для безопасного проезда к месту проживания. Воспользоваться такой услугой смогут владельцы COVID- паспортов, которые разрабатывает Еврокомиссия.

"Зеленый коридор" гарантирован каждому туристу, который хочет посетить страну и который, согласно паспорту вакцинации привит от коронавируса переболел и имеет антитела, или же имеет отрицательный ПЦР-тест", - цитирует Николова главу МОЗ Костадина Ангелова.