Украина На Донбассе снова применили запрещенное вооружение, погиб украинский солдат

2021-04-19 10:41

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, погиб украинский военнослужащий и еще один получил ранения. С начала текущих суток уже три обстрела. 

"В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов", - сообщает пресс-служба генштаба ООС.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского обстрела один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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Выходные на Троицу в 2021 году: когда и сколько будут отдыхать украинцы 2021-04-18 15:00