Спорт Ответ на создание Суперлиги: УЕФА исключит европейские ТОП-клубы из домашних чемпионатов

2021-04-20 09:21

Союз европейских футбольных ассоциаций озвучил санкции, которые применят к участникам Суперлиги. 

"Связанные с данным проектом клубы будут исключены из домашних чемпионатов, а также турниров на международном уровне. Игроки этих команд, возможно, не смогут представлять свои сборные", - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, клубами-основателями Суперлиги значатся 12 ТОП-команд: Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Атлетико, Барселона, Реал, Милан, Интер и Ювентус. В ближайшее время к ним может присоединиться еще три суперклуба.

В свою очередь, на сайте Суперлиги говорится, что попытаются решить вопрос мирно:

"Клубы-основатели с нетерпением ждут возможности провести дискуссии с УЕФА и ФИФА и приступить к совместной работе над достижением наилучших результатов для новой Лиги и футбола в целом. Формирование Суперлиги происходит во время пандемии и усиления нестабильности в существующей экономической модели европейского футбола. Клубы же Суперлиги в течение последних лет ставили перед собой цель повышать качество и интенсивность существующих соревнований на протяжении каждого сезона и создавать формат для регулярных соревнований ведущих клубов и игроков", - говорится в сообщении.

Также в Суперлиге назвали причину ее создания.

"Пандемия показала, что для повышения ценности и поддержки всей европейской футбольной пирамиды необходимы стратегическое видение и устойчивый коммерческий подход. В последние месяцы прошел широкий диалог с заинтересованными сторонами относительно будущего формата соревнований. Клубы-основатели считают, что предложения, выработанные по итогам этих переговоров, не решают фундаментальных проблем. В том числе – необходимости обеспечения более качественных матчей и дополнительных финансовых ресурсов для всей футбольной пирамиды", - говорится в заявлении.

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