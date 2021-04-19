Коронавирус Стало известно о ходе вакцинации украинцев препаратом от Pfizer

2021-04-19 22:00

В Украине 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. За сутки привито 366 человек в трех областях.

Последние данные Совета национальной безопасности и обороны о процессе вакцинации в Украине.

Так, вакцинация Comirnaty началась:

- в Киевской области - 216 прививок;

- Волынской области – 120 прививок;

- Сумской области – 30 прививок.

Всего за 18 апреля в Украине сделали 1453 прививки. Кроме препарата Pfizer прививки делались:

- 689 - вакцинами Covishield от AstraZeneca;

- 398 - CoronaVac от Sinovac .

С начала кампании вакцинации в Украине привито 450 647 человек. Из них получили 1 дозу – 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).