Стало известно о ходе вакцинации украинцев препаратом от Pfizer

В Украине 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. За сутки привито 366 человек в трех областях.
Последние данные Совета национальной безопасности и обороны о процессе вакцинации в Украине.
Так, вакцинация Comirnaty началась:
- в Киевской области - 216 прививок;
- Волынской области – 120 прививок;
- Сумской области – 30 прививок.
Всего за 18 апреля в Украине сделали 1453 прививки. Кроме препарата Pfizer прививки делались:
- 689 - вакцинами Covishield от AstraZeneca;
- 398 - CoronaVac от Sinovac .
С начала кампании вакцинации в Украине привито 450 647 человек. Из них получили 1 дозу – 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).