Украина Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-04-20 10:22

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима "тишины". Боевых потерь среди украинских защитников нет.

"Недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Южное из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Майорска российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщает в утренней сводке штаб ООС.

В штабе добавили, что недалеко от Песок противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы. А у Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.