Украина С 1 мая начнется перерасчет субсидий на услуги ЖКХ: не получат те, кто ездил за границу или покупал доллары

2021-04-21 08:14

В Украине с 1 мая пройдет перерасчет субсидий для всех украинцев, которые получают помощь на оплату коммуналки. Накануне перерасчета Кабмин ужесточил правила для украинцев: будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.

Как рассказал в эфире телеканала "Интер" замминистра соцполитики Виталий Музыченко, такие новшества позволят исключить тех получателей помощи, которые и сами могут оплачивать коммуналку. В качестве примера чиновник напомнил случай, когда на следующий день после оформления субсидии украинец купил валюту на 1 млн грн.

Новые правила начисления субсидий:

будут учитывать доход от депозитов

будут изучать, кто ездил за границу, покупал валюту или банковские металлы

отмену произведут комиссии, которые принимали решение о назначении субсидий

"Если была покупка на 50 тыс. грн и больше, то в таком случае субсидия назначаться не будет. Есть ограничения на владельцев двух квартир, двух машин", – пояснил Музыченко.