Украина Безработица в Украине: из-за локдауна на одно рабочее место претендуют по шесть человек

2021-04-21 09:02

В Украине по стоянию на апрель в среднем на одно рабочие место претендуют шесть безработных. В Службе занятости озвучили реальные данные по безработице, которая усложнена карантинными мерами и локдаунами.

"По состоянию на 7 апреля 2021 года, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составляло 429 тыс. человек. На 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляло 77 тыс. единиц. Таким образом, существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года — 5 человек)", - заявила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию "Факты".

По данным службы занятости, наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалась среди служащих и руководителей — на 1 вакансию претендовало 17 человек, технических служащих — девять, как и работников сферы торговли и услуг.

"Количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах", - добавила Жовтяк.

Наибольшее влияние карантина испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства.