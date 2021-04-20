Украина Весна не пришла: в Ужгороде отопительный сезон продлили до 30 апреля

2021-04-20 15:21

В Ужгороде частично продлили отопительный сезон, сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

"В Ужгороде продлили отопительный период для учреждений медицины, образования, культуры и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания – при необходимости до 30 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андреев", - говорится в сообщении.

Руководителям этих бюджетных учреждений города рекомендовали осуществлять подачу тепла при снижении температурного режима ниже нормативного.

Напомним, в Украине в течение недели ожидаются дожди с грозами. Максимальная температура воздуха составит +19 градусов.