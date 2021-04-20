Украина СБУ экстренно перевели в режим повышенной боеготовности: о чем должны знать украинцы

2021-04-20 16:40

 

Во всех областях усилили работу спецслужб

Служба безопасности Украины ведет активную работу по предупреждению сепаратистских настроений

Эскалация вооруженного противостояния и наращивание агрессивной риторики РФ ведут к тому, что СБУ использует соответствующие меры противодействия. Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии Укринформу.

Как он отметил, сейчас сотрудники спецслужб переведены в режим повышенной боеготовности во всех регионах страны, борясь с последствиями, а также действуя на опережение. СБУ проверяет и анализирует информацию, которая может говорить об опасности суверенитету Украины.

На данный момент уже усилены работы контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельностей, а в большинстве регионов проводятся масштабные антитеррористические учения.

Что касается возможных провокаций на майские праздники на митингах и собраниях, то страна-агрессор сейчас проводит информационные спецоперации, разведя панику среди населения Украины и вполне может провоцировать акции протеста и беспорядки.

Дехтяренко отметил, что спецслужбы противодействуют работе врага не только в конкретные даты, но и системно. По словам пресс-секретаря СБУ, любая ситуация, связанная с преступлениями против основ национальной безопасности Украины считается тяжелой, поэтому к любым попыткам расшатать ситуацию или устроить провокации сотрудники спецслужб относятся с особым вниманием.

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