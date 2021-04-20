Коронавирус Когда в Киеве ослабят карантин: власти выступили с важным заявлением

2021-04-20 17:00

 

В конце этой недели станет известно, какие ограничения ждут киевлян на Пасху 2 мая. О выходе Киева из "красной" зоны карантина можно будет говорить, основываясь на детальном анализе эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам Поворозника, принять решение об ограничениях на Пасху или о продлении карантина можно будет только после анализа статистики по эпидемии в столице.

"Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник", - говорит он.

Напомним, недавно Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны и теперь в Украине количество "красных" регионов увеличилось до 13. Лишь три области находятся на "желтом" уровне.

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