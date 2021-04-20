Коронавирус Прививки второй дозой Covishield будут делать через 12 недель, - Минздрав

2021-04-20 19:20

 

Прививать второй дозой от коронавируса препаратом Covishield производства AstraZeneca будут через 12 недель после первой.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемых инфекциях одобрил рекомендации НТГЕІ увеличить интервал между введениями первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель», - говорится в сообщении.

Отмечается, что время и место вакцинации каждому сообщат лично по контактному номеру, который оставляли во время прививки.

Кроме того в ведомстве напомнили, что согласно результатам исследований, опубликованных в медицинском журнале «The Lancet» эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, возросла до 81,3%.

Как мы писали ранее, что в Украине за минувшие сутки вакцинировали 12 144 человек от коронавируса. Всего с начала вакцинации сделано 462 791 прививка, еще пять человек получили обе дозы вакцины.

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