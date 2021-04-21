Украина На Донбассе снова зафиксировано применение запрещенных видов вооружения

2021-04-21 11:39

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов, сообщает штаб ООС.

"Недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Золотого-4 и Водяного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 21 апреля, зафиксировано еще три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Так, враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра у Песок и Южного.

У поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нет.