Украина На Донбассе снова зафиксировано применение запрещенных видов вооружения

2021-04-21 11:39

На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано девять обстрелов, сообщает штаб ООС.

"Недалеко от поселка Южное противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. В пригороде Старогнатовка враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Золотого-4 и Водяного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 21 апреля, зафиксировано еще три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

Так, враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 120-го калибра у Песок и Южного.

У поселка Первомайское противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди наших защитников нет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Наблюдатели ОБСЕ выяснили обстоятельства гибели 2-летнего ребенка под Донецком

2021-04-21 12:23

"Раньше было похоже на наступление, теперь - оборона". К чему готовятся солдаты ВСУ на Донбассе

2021-04-20 17:40

Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обнародованы новые данные

2021-04-20 10:22

На Донбассе снова применили запрещенное вооружение, погиб украинский солдат

2021-04-19 10:41

Еще новости в разделе "Украина"

Наблюдатели ОБСЕ выяснили обстоятельства гибели 2-летнего ребенка под Донецком

2021-04-21 12:23

КАРТА Прогноз погоды на 21 апреля: сегодня Украины накроют дожди, но холодно не будет

2021-04-21 12:04

На Донбассе снова зафиксировано применение запрещенных видов вооружения

2021-04-21 11:39

Железнодорожное сообщение между Одессой и Кривым Рогом восстановят 27 апреля

2021-04-21 10:03
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Наблюдатели ОБСЕ выяснили обстоятельства гибели 2-летнего ребенка под Донецком 2021-04-21 12:23
КАРТА Прогноз погоды на 21 апреля: сегодня Украины накроют дожди, но холодно не будет 2021-04-21 12:04
На Донбассе снова зафиксировано применение запрещенных видов вооружения 2021-04-21 11:39
Железнодорожное сообщение между Одессой и Кривым Рогом восстановят 27 апреля 2021-04-21 10:03