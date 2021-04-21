Экономика С 1 июля в Украине хотят повысить тариф на электричество, названа новая цена кВт/час

2021-04-21 13:24

В Украине стоимость каждого кВт/час электроэнергии при потреблении выше 500 кВт/час в месяц может вырасти с 1,68 до 2,5 грн с 1 июля.  Об этом со ссылкой на источники в Кабмине сообщил СМИ глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

По его словам, ранее правительство рассматривало вариант повышение цен с 1 апреля и для тех, кто потребляет больше 300 кВт/час, однако решение перенесли.

"Я всегда выступал за то, чтобы для тех, кто потребляет больше 500 кВт/час, ввели тариф выше. Если у человека большой дом и много техники, он может платить 2,5 грн. Так сейчас и размышляет Кабинет министров. Они сначала думали об объеме свыше 300 кВт/час, а потом от 500 кВт*час. Такие цены (2,5 грн за кВт/час) планируют установить 1 июля", – рассказывает Попенко.

По мнению эксперта, стоит ввести четыре разных тарифа: на первые 100 кВт/час в размере 90 коп., от 100 до 500 кВт/час – 1,68 грн, от 500 до 1000 кВт/час – 2,5 грн, и выше 1000 кВт/час – больше 3 грн. Однако и это не решит нехватку средств на компенсацию стоимости генерации тока. Для этого необходимо разобраться с эффективностью управления госпредприятий и изменить правила.

"Только на тендерах электроэнергии в "Энергоатоме" потеряли миллиарды гривен. Коммунальные предприятия могут продавать электроэнергию не на торгах. Нужно внести изменения, чтобы всю электроэнергию коммунальные предприятия продавали на торгах", – пояснил Попенко.

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